Сім автопригод з травмованими трапилося за святкові дні на дорогах Тернопільщини

У автопригодах на дорогах міста та області травмувалися одинадцять осіб. Для одного чоловіка ДТП завершилася летально.

Неуважність та порушення правил дорожнього руху стали причиною зіткнення двох автівок у Тернополі. Першого травня близько 16:20 на вулиці Будного не розминулися дві іномарки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi A6 не надав переваги в русі кермувальнику Opel Zafira.

В результаті удару травми отримали водій та пасажир Audi. Їх доправили в ортопедичне відділення.

Третього травня у аварії травмувалося троє осіб. Двоє з них – діти дев’яти та одинадцяти років. Аварія трапилася в обласному центрі на “гаївському перехресті”. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Chevrolet Aveo був неуважним та змінив напрямок руху. Як результат – врізався в бетонну плиту і травмувалися троє людей. Після надання меддопомоги їх усіх відпустили за місцем проживання.

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння стало причиною смерті пішохода. У селі Стінка Чортківського району водій Citroen Berlingo, 1976 року народження, збив перехожого. Сорокадворічний потерпілий йшов узбіччям дороги в попутному з авто напрямку. Чоловік помер на місці події ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Кермувальника затримали згідно статті 208 КПК.

В одному із сіл Чортківського району зіткнулися іномарка та мотоцикл. Третього травня близько 14:15 неповнолітній житель Франківської області, керуючи двоколісним транспортним засобом марки LIFAN LF175-2E, увімкнувши лівий покажчик повороту, почав обганяти MERCEDES BENZ VANEO. Проте не впорався з керуванням і врізався в авто.

В результаті удару травми отримав дванадцятирічний пасажир. У хлопчика перелом стегнової кістки. Його доправили до лікарні.

Четвертого травня о 15:40 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій мотоциклу KAWASAKI Z 750S не обрав безпечної швидкості руху і в’їхав у поліцейський автомобіль TOYOTA PRIUS. Травми отримали і водій, і пасажир мототранспорту.

Із забоями грудної клітки та хребта до Чортківської райлікарні бригада швидкої госпіталізувала жителів Сумської області. Травми вона отримала в результаті ДТП. Як з’ясувалося, водій Volkswagen Transporter не впорався з керуванням і в селі Ягільниця врізався у відбійник, а після цього злетів у кювет. Травми отримали двоє пасажирів. Їх доправили в відділення інтенсивної терапії.

Того ж вечора чергову автопригоду зареєстрували правоохоронці в Тернополі. На вулиці Руська, неподалік ставу, не розминулися KIA Sportage та вантажний автомобіль для прибирання асфальту STEO

В результаті удару травми отримав водій KIA. За попередніми даними, на момент автопригоди він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

В усіх водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.