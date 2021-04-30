Охоронці Феміди навчалися зупиняти кровотечу та надавати домедичну допомогу

Зростання кількості нещасних випадків і надзвичайних ситуацій з травмуванням людей потребують знань співробітниками Служби судової охорони засад щодо надання невідкладної домедичної допомоги.

В рамках тижня охорони праці судові охоронці Тернопільщини зупиняли кровотечі та проводили серцево-легеневу реанімацію за міжнародними протоколами.

Надавати домедичну допомогу, підтримувати життєдіяльність людини навчали інструктори з тактичної медицини спецпідрозділу Національної поліції «КОРД», профілактики травматизму та діям у надзвичайних ситуаціях фахівці управління Держпраці у Тернопільській області.

Досвідчені інструктори детально пояснювали анатомічні, фізіологічні та психологічні особливості роботи з постраждали. Учасники занять на практиці спробували зупиняти кровотечі за допомогою джгутів та підручних засобів, проводити серцево-легеневу реанімацію та накладати шини при переломах.

- Перші хвилини будь-якої надзвичайної ситуації, де необхідна медична допомога, часто є вирішальними. Тому ці знання та практичні навички для нас є безцінними, адже правильно та вчасно надана допомога може врятувати життя, – зазначив заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області Ігор Кучер.

Знання домедичної допомоги вкрай необхідні всім, адже вміння своєчасно зреагувати, надавши людині правильне положення, зупинивши кровотечу та викликати швидку допомогу, може врятувати життя.