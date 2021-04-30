Чотири автомобілі зіткнулися на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 29 квітня на Тернопільщині. На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, в напрямку села Смиківці, не розминулося чотири автівки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Skoda, який рухався з Тернополя на Хмельницький, увімкнувши лівий покажчик повороту, зупинився перед маневром. В цей час позаду їхав ВАЗ-2108. Він також зупинився за Skoda. Проте транспортний засіб Ford Transit не вибрав безпечної дистанції і врізався у ВАЗ. Після цього легківку викинуло на смугу зустрічного руху і вона в’їхала в Toyota Rav 4.

Тілесні ушкодження отримала неповнолітня пасажирка з ВАЗу. Її госпіталізували в хірургічне відділення У всіх водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.