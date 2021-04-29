Зброю, набої та наркотичну речовину вилучили правоохоронці у жителя Гусятина

Під час санкціонованого обшуку працівники відділення поліції №3 Гусятина у жителя селища вилучили заборонені предмети. За словами правоохоронців, вони проводили досудове розслідування щодо одного із кримінальних проваджень.

В поле зору потрапило троє місцевих мешканців. В одного із них під час обшуку виявили та вилучили понад 150 патронів різного калібру та гладкоствольну мисливську рушниця. Свого часу чоловік проходив військову службу за контрактом на сході України і саме звідти, за його словами, він привіз набої.

Знайшли у квартирі правоохоронці і два прозорих поліетиленових пакетики з речовиною рослинного походження зеленого та бурого кольорів. Наркотики це чи ні стане відомо після проведення експертизи.

Дані факти внесені в ЄРДР згідно статті 263 та 309 Кримінального кодексу України. Триває слідство.