Оперативники розшукали зловмисника, який обікрав аптеку в Тернополі

У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 40-річного жителя обласного центру. Зловмисник поцупив з аптеки медичну техніку.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції 27 квітня близько 13 години від працівниці однієї із аптек Тернополя. Невідомий, зайшовши до приміщення закладу, непомітно витягнув з незачиненої шафи тонометр та інгалятор. Загальна вартість краденого – понад 10 тисяч гривень.

Оперативно встановити та розшукати особу злодія працівникам карного розшуку допомогла камера відеонагляду. Причетним до протиправного виявився раніше неодноразово судимий 40-річний житель обласного центру. Крадену медичну техніку зловмисник встиг продати, поліцейські встановили кому та вилучили речові докази.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Триває досудове розслідування.