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Борщівські поліцейські виявили у водія іномарки кастет, а в пасажира – наркотичні засоби

Категорія: Кримінал

narkota-rudka3Під час несення служби співробітники Борщівського відділення поліції зупинили автомобіль жителя місцевої громади за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки правоохоронці  виявили у пасажира речовину, схожу на наркотичну.

Під час спілкування з водієм авто поліцейські помітили, як пасажир помітно нервує та поводиться підозріло. Така поведінка чоловіка була не безпідставною – при поверхневій  перевірці у нього виявили  згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

Також під час огляду автомобіля поліцейські знайшли в салоні металевий предмет, зовні схожий на кастет. Знахідка належала власнику транспортного засобу – 27-річному жителю Борщівської міської громади.

Заборонені предмети направлено на проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за частиною 2  статті 263 ККУ ( носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволом) та частиною 1 статті 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.

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