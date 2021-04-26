До уваги мешканців Тернополя та області!

28 квітня на Тернопільщині СБУ проводитиме планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

У ході тренувань під посиленим захистом перебуватимуть об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі енергетичної та транспортної систем. Відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців. Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Управління СБУ в Тернопільській області просить краян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

Крім того, закликаємо жителів області інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00 та (067) 352-31-00 у наступних випадках:

• прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу важливих об’єктів;

• виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

• отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Дякуємо за розуміння необхідності проведення антитерористичних навчань.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області