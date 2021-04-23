Нехтування правилами дорожнього руху – причина нещасть та травматизму

У четвер, 22 квітня, на Теребовлянщині, неподалік села Воля, не розминулися Mercedes та Volkswagen – т5. За попередньою інформацією, водій Mercedesа під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху. Уникнути зіткнення не вдалося. Бус перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав.

У Тернополі на Бережанській водій автомобіля ВАЗ-2107 збив жінку, 1977 року народження. Потерпіла переходила проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. При попередньому огляді медики констатували у тернополянки струс, закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток носа та лівої гомілки.

Чотири автівки зіткнулися у Тернополі близько 18:10. На вулиці Острозького водій автомобіля Lexus RX врізався в Renault Logan Van. Після цього Logan вдарив Renault Megane, а ця іномарка протаранила ще й Skoda Fabia. З легкими тілесними до лікарні звернулися один кермувальник та один пасажир.

О 22:30 водій Daewoo Lanos, рухаючись Замковою, на нерегульованому переході збив двох перехожих. Тернополяни отримали легкі тілесні ушкодження.

По усіх фактах триває перевірка.