Спецоперацію із викриття “смотрящого”, який суттєво впливав на криміногенну ситуацію в області, провели працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини спільно зі слідчими

Контроль за азартними іграми, постачання заборонених речовин на територію слідчого ізолятора, власний режим та правила, а також “общак” – усе це, перебуваючи в місцях позбавлення волі, контролював один із засуджених – двадцятидев’ятирічний уродженець Криму. Чоловіка на зібранні кримінальних авторитетів в серпні 2020 року обрали “смотрящим” у Чортківському СІЗО. Він засуджений на чотирнадцять років до позбавлення волі за вбивство громадського активіста на Кременеччині. Тепер до цього терміну може доплюсуватися ще мінімум 15 років.

Впродовж кількох місяців кращі працівники управління стратегічних розслідувань спільно з слідчими Нацполіції краю документували злочинну діяльність засудженого, який перебуває в Чортківській установі виконання покарань № 26.

- Були прийняті зміни до статті 255 ККУ, а саме доповнена статтею 255 з позначкою 1, яка говорить про те, що кримінально-карним діянням визначається поширення впливу суб’єктом суспільної небезпеки. Це спрямовано на боротьбу з особами, які умисно поширюють свій злочинний вплив в державі, використовуючи свої як психологічні, так і моральні здібності для поширення свого злочинного авторитету серед кримінальників, – розповів начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Василь Джиджора.

Порушення даної статті кримінального кодексу правоохоронці виявили та припинили в одному з слідчих ізоляторів Тернопільщини. Вперше на теренах краю оперативникам вдалося задокументувати злочинну діяльність особи, яка у місцях виконання покарань займалася такою злочинною діяльністю.

- Використовуючи свої можливості, – каже Василь Джиджора, – дана особа шляхом контролю над засудженими, налагодила в місцях позбавлення волі надходження наркотичних засобів та інших заборонених речей та предметів. Дана особа відповідала і за азартні ігри, які проводилися на території колонії між ув’язненими.

Саме “смотрящий” визначав призовий фонд – це могли бути наркотики, гроші або інші цінні речі. Контролював підозрюваний і “чорну бухгалтерію”. Маючи всю інформацію про боржників із засуджених, він вибивав гроші як з них, так і з родичів на волі. Перевіряють чоловіка на причетність і до інших правопорушень, скоєних на території області.

- 21 квітня працівники УСР спільно з слідчими ГУНП та співробітниками Чортківської виправної колонії із залученням бійців КОРД під процесуальним керівництвом обласної Тернопільської та Чортківської окружної прокуратури провели два обшуки в СІЗО та один в спільників на волі.

В ході обшуків у СІЗО оперативники вилучили значну кількість наркотичних речовин у твердих, кристалічних, порошкоподібних та інших формах, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, викрутки, особисті записи з інформацією про так звані «злодійські традиції», в тому числі збір та розподіл грошей між “общаками».

- Даній особі повідомили про підозру згідно частини 2 статті 255 з позначкою 1 та частиною 2 статті 307 ККУ. На даний час фігурант відбуває покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, – повідомив слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Богдан Бондар.

Вирішується питання про переведення підозрюваного в ізолятор тимчасового тримання іншої області, а також встановлюються особи усіх спільників.