Шахраї обдурили тернополянку на 609 тисяч гривень

Впродовж двох місяців пенсіонерка з Тернополя спілкувалася з невідомими і сподівалася отримати обіцяну ними компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень. Кількамісячні розмови призвели до того, що жінка втратила 609 тисяч гривень.

За словами потерпілої, в січні цього року в інтернет-мережі вона замовила ліки вартістю 1720 гривень. Отримала їх поштою з Харкова.

На початку лютого на її номер зателефонувала невідома і представилася посадовою особою Державної виконавчої служби. Додзвонювачка повідомила, що знає про ліки, які купувала тернополянка, оскільки її контакти залишилися в базі. Компанію, що виготовляла препарат, за її словами, Служба безпеки підозрює у розповсюдженні неякісних ліків.

Невідома запевнила, що у зв’язку з цим тернополянка отримає компенсацію. Спочатку її розмір становив 18 тисяч гривень. Аби отримати ці гроші, потрібно сплатити податки, які їй повернуть з основною сумою.

За декілька днів жінка перетелефонувала знову і повідомила, що розмір компенсації зріс до 50 тисяч, тому за податки знову необхідно докинути грошей.

Таким чином тернополянка впродовж тривалого часу на більш як 17 рахунків перекинула 609 тисяч гривень. Проте жодної компенсації не отримала. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, вона звернулася до поліції.

Правоохоронці перевіряють рахунки, номери телефонів, шукають шляхи виходу на підозрюваних та радять краянам бути пильними, не довіряти незнайомцям, а особливо, коли йдеться про гроші.