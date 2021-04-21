468×60
468×60

Звук сигналізації налякав зловмисника

Категорія: Кримінал

share-DCCE7329-B54C-4284-A6EA-B267CC7DD2A1.jpegНевідомі зайшли на територію приватного будинку, що в Березовиці, озброївшись каменем, розбили вікно та проникли в будинок.

Сигнал про розбиття одразу надійшов на пункт централізованого спостереження Управління поліції охорони. На місце події виїжджав наряд реагування.

Правоохоронці виявили розбите скло, а поруч пластиковий короб, яким, за словами поліцейських, ймовірно зловмисник намагався збити датчик сигналізації.

Саме звук сигналізації налякав злочинців, що завадило їм втілити у життя свій план. Невідомі втекли. Їх особи встановлюються.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *