Звук сигналізації налякав зловмисника

Невідомі зайшли на територію приватного будинку, що в Березовиці, озброївшись каменем, розбили вікно та проникли в будинок.

Сигнал про розбиття одразу надійшов на пункт централізованого спостереження Управління поліції охорони. На місце події виїжджав наряд реагування.

Правоохоронці виявили розбите скло, а поруч пластиковий короб, яким, за словами поліцейських, ймовірно зловмисник намагався збити датчик сигналізації.

Саме звук сигналізації налякав злочинців, що завадило їм втілити у життя свій план. Невідомі втекли. Їх особи встановлюються.