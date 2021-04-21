Зборівські поліцейські викрили жителя одного із сіл територіальної громади у крадіжці з нежилого будинку

Зловмисник скористався тим, що в будинку тривалий час ніхто не проживає, і викрав звідти майно. Проте уникнути покарання не вдалося.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Зборівського відділення поліції від жителя Зборова.

Чоловік розповів, що з нежилого будинку його покійних батьків в селі Футорів невідомий викрав газову плиту та колонку. Збитки чоловік оцінив у понад три тисячі гривень.

Як з’ясувалося, потерпілий не навідувався до помешкання родичів декілька тижнів, тож коли сталася крадіжка вказати не зміг. Зловмисник проник до будинку, зірвавши навісний замок.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваного у вчиненні протиправного. Ним виявився раніше судимий 55-річний місцевий житель.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за часиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.