В Україні зросли штрафи за хибний виклик спеціальних служб

З 17 квітня збільшилися штрафи за хибні виклики рятувальників, поліції й швидкої. Зміни внесено до статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Василь Дідух, посилено адмінвідповідальність за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань. За це тепер загрожує штраф від 850 до 3400 грн, раніше – від 51 до 119 грн.

За перший квартал цього року поліцейські області склали 948 адмінпротоколів за завідомо неправдивий виклик спецслужб.

Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється згодом неправдивим, працівники екстрених служб затрачають час, зусилля, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги. У такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які вкрай необхідні постраждалим при наданні допомоги та при розкритті злочинів.

Правоохоронці звертаються до громадян не легковажити і, перш ніж повідомляти про такі випадки, переконайтеся у їх правдивості та достовірності.