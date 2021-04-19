Оперативники розшукали зловмисника, котрий викрав гроші у відвідувачки ломбарду

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 37-річної жительки обласного центру. У неї в ломбарді невідомий викрав 500 гривень, які вона залишила на прилавку.

За словам заявниці, грошима вона хотіла розрахуватися за товар. Залишила їх на прилавку та відволіклася з продавцем на розмови. В цей час незнайомець, який перебував у приміщенні, непомітно викрав 500 гривень.

Оперативно встановити особу злодія працівникам карного розшуку допомогла камера відеонагляду, встановлена у ломбарді. Причетним до протиправного виявився раніше неодноразово судимий 41-річний житель обласного центру.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Триває досудове розслідування.