Знайомство в соціальній мережі обернулося для тернополянки втратою понад двохсот тисяч гривень

Зі слів заявниці, віртуальне знайомство відбулося 22 березня цього року. Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює по контракту на закритому об’єкті.

Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї. Жінка двома трансакціями через банк перерахувала 217 тисяч гривень. Проте «італієць» вимагав ще більше – просив перерахувати ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.