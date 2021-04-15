Жителя одного із сіл Монастириської громади поліцейські підозрюють в умисному пошкодженні майна родичів

Через старі образи зловмисник вирішив помститися своїй матері та сестрі. Вночі підпалив шопу із сіном в них на господарстві. На щастя, потерпілі вчасно зреагували та викликали пожежників.

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача надійшло повідомлення про пожежу на повір’ї приватного господарства в селі Гончарівка. Допоки рятувальники гасили загорання, поліцейські встановлювали обставини події.

На місці було виявлено сліди підпалу, а невдовзі правоохоронці розшукали особу, причетну до його вчинення. Ним виявився 34-річний родич потерпілих.

Як з’ясувалося, чоловік давно був у неприязних стосунках зі своєю сестрою та матір’ю, котрі проживали від нього окремо. Останній конфлікт виник між ними через гроші. Чоловік образився на родичів, що вони продали коня, а з ним не поділилися.

Він неодноразово погрожував матері та сестрі розправою. Це підтверджують і місцеві жителі. Напередодні чоловік теж залякував жінок. А вночі прийшов до їхнього господарства та підпалив шопу з соломою. Вогонь спалахнув швидко.

Небезпека була в тому, що споруда, яка горіла, розташована неподалік житлового будинку. Якби жінки вчасно не помітили загорання, сталася б трагедія. Рятувальникам знадобилася декілька годин, аби загасити пожежу. За попередніми даними, збитки потерпілі оцінили у 15 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.