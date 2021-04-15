СЛУЖБА ВОЛОНТЕРІВ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СУДОВОГО СЕРВІСУ

У межах реалізації Проєкту ЄС “Право-Justice” ініціативи “Модельні суди” співробітники Служби судової охорони Тернопільщини 14 квітня 2021 року взяли участь у онлайн-конференції на тему «Служба волонтерів як необхідна складова надання сервісу для вразливих груп користувачів суду».

Конференція відбувалась в системі відкритості та діалогу, дала змогу учасникам поповнити свої знання в частині міжнародного бачення судової реформи, а також зрозуміти важливість введення волонтерського сервісу для кожного громадянина – щоб установа системи правосуддя стала безпечною та доступною.

Відкрила міжнародну конференцію Анна Адамська-Галлант – головна міжнародна експертка з питань судової реформи Проєкту ЄС “Право-Justice”. Вона звернулась до учасників з вітальними словами та з зазначенням перспектив судової реформи для підвищення довіри громадян до судової гілки влади.

До участі в онлайн-конференції долучились представники комітетів Верховної ради України та органів судової влади, які зазначили, що умови сьогодення вимагають від органів державної влади надання громадянам якісних сервісних послуг, в тому числі у системі правосуддя.

Уріна Урумова, міжнародна експертка Проєкту ЄС “Право-Justice”, розповіла щодо перспектив створення служби волонтерів як необхідної складової надання якісного сервісу користувачам суду, враховуючи Литовський досвід розвитку вказаного напрямку діяльності.

Олександр Баранов – в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги, розказав щодо запровадження волонтерських сервісів в українських модельних судах, основні завдання волонтерів та про ключові потреби відвідувачів, які вдасться задовільнити.