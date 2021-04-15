Оперативники розшукали зловмисницю, котра обікрала помешкання тернополянина

У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 22-річну мешканку обласного центру. Дівчина вже не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – раніше була судима за майнові злочини.

Повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронців від 58-річного тернополянина. У нього з квартири викрали мобільний телефон та ноутбук. Збитки чоловік оцінив у понад 5 тисяч гривень.

Співробітники карного розшуку встановили обставини події та викрили особу причетну до протиправного. Нею виявилася 22-річна жителька обласного центру.

З’ясувалося, дівчина напередодні познайомилася з потерпілим. Він запросив їі до себе додому. Зловмисниця, скориставшись моментом, винесла з чужого помешкання цінні речі. Мобільний телефон тернополянка встигала продати, а ноутбук у неї вилучили поліцейські.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Правоохоронці також перевіряють тернополянку на причетність до вчинення інших злочинів.