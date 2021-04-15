Невідомого, який обкрадав дачі в Тернопільському районі, піймали правоохоронці

Менше доби знадобилося оперативникам відділення поліції №1 Тернополя, аби встановити місцеперебування особи, підозрюваної в майнових злочинах. Про серію крадіжок на лінію “102″ почали надходити повідомлення від жителів села Буцнів Тернопільського району. Люди розповідали, що в їхніх будинках побували невідомі.

Один з потерпілих – житель Тернополя. Чоловік будинок у селі використовував, як дачу, а тому на момент скоєння злочину там не був. Пенсіонер припустив, що до середини невідомий проник в період з 9 по 12 квітня. Коли виявив зникнення цінних речей – звернувся до поліції.

За словами заступника начальника відділення поліції №1 Тернополя Юрія Панахиди, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що досередини невідомий проникав шляхом віджиму металопластикових вікон. З будинку заявника виніс телевізор, електроплиту, електролобзик, шліфувальну машину та тример. Зібравши речові докази, оперативники встановили особу ймовірного підозрюваного.

За кілька годин вони з’ясували і його місцеперебування. Це – житель села Велика Березовиця, 1999 року народження. Чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини. У скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 185 частина 3 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.

Частину речей правоохоронці повернули власнику, решту підозрюваний встиг здати до ломбарду. Перевіряють чоловіка і на причетність до інших злочинів, вчинених на території даного дачного кооперативу.