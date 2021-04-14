Дільничні Бучацького відділення поліції припинили незаконний вилов риби

Факт незаконного зайняття рибним промислом задокументували дільничні офіцери відділення поліції №2 м.Бучач. У порушника вилучили півтора кілограма червонокнижної риби та знаряддя для риболовлі.

Як розповів старший дільничний Андрій Романишин, під час патрулювання території обслуговування він разом з колегою помітили чоловіка, який займався незаконною риболовлею на річці Дністер. Порушник був на човні та за допомогою сітки виловлював рибу – підуста звичайного, яка віднесена до Червоної книги України. При появі поліцейських він намагався спустити улов в річку.

Порушником виявився 31-річний житель села Возилів Чортківського району.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що з 1 квітня в області діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом.