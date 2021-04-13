ПРИРОДА ГОВОРИТЬ МОВОЮ ЩАСТЯ!

У рамках акції Служби судової охорони “Оновлені легені рідного краю” у межах екологічного проєкту Greening of the Planet співробітники служби судової охорони Тернопільщини три дні поспіль впорядковують території навколо адміністративних будівель судових установ та висаджують дерева.

Охоронці Феміди біля Тернопільського міськрайонного та Козівського районного судів області спільно з працівниками апарату системи правосуддя прикрашали територію молодими ялинами, в Теребовлянському районному суді – туями.

Біля Кременецького районного суду садили саджанці фруктових дерев – яблуні та черешні, а в Заліщицькій територіальній громаді разом з містянами та органами місцевого самоврядування висаджували липи.

В Чорткові судові охоронці долучились до акції Чортківського лісового господарства «Створюємо ліси разом».

- Озеленення планети є запорукою здорового життя та розвитку людини, адже природа лікує, надихає і є незамінним партнером у житті кожної людини, тому ми з задоволенням долучились до екологічних акцій, – зазначив заступник начальника територіального управління Служби судової охорони полковник Служби Ігор Кучер.

Геолокація висаджених дерев судовими охоронцями Тернопільщини відтепер на світовій мапі проєкту Greening of the Planet.