Поліцейські охорони піймали чоловіка, який пошкодив чужий автомобіль

Чужа іномарка викликала у невідомого чоловіка роздратування та агресію, яку він спрямував на пошкодження автомобіля.

Працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області отримали повідомлення про те, що на території одного із охоронюваних об’єктів невідомий пошкодив автомобіль та втік.

Прибувши на виклик поліцейські охорони отримали опис ймовірного правопорушника, який вдарив авто ногою. Напрямок, куди побіг зловмисник, отримали із камер відеоспостереження.

Під час перевірки території поблизу місця події, поліцейські охорони виявили громадянина, котрий підходив по орієнтуванню. Розлючений чоловік зі словами: «Понакупляли собі» своєї вини не заперечував.

45-річного правопорушника доставили до Тернопільського відділу поліції. Сума збитків встановлюється. Тривають слідчі дії.

Управління поліції охорони

в Тернопільській області