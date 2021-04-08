За березень поліцейські склали 116 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Минулого місяця співробітники поліції оформили понад 5 800 адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, нехтування правилами обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.

У березні на дорогах Тернопільщини трапилося 215 дорожньо-транспортних пригод. З них 43 – з потерпілими, в яких 6 людей загинули та 57 отримали травми.

Основні причини автопригод: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

П’ять аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку, в результаті – одна людина зазнала травм. Чотири автопригоди трапилося за участю пішоходів, як наслідок: одна людина загинула та четверо отримали травми.

Поліцейські виявили 116 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, посилено відповідальність за кермування у нетверезому стані, перевищення швидкості, створення аварійної ситуації.

За водіння у нетверезому стані штраф зріс з 10,2 тис. грн до 17 тис. грн, плюс позбавлення водійських прав на один рік. Якщо протягом року водій повторно здійснює таке правопорушення, то штраф становитиме 34 тис. грн, прав позбавлять на три роки, а автомобіль конфіскують. За третє таке правопорушення протягом року штраф буде вже 51 тис. грн, водія позбавлять прав на 10 років і конфіскують транспортний засіб. Також може загрожувати адміністративний арешт.