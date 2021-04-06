468×60
468×60

Неповнолітнього закарпатця підозрюють у крадіжках

Категорія: Кримінал

unnamedБлизько дванадцяти тисяч гривень втратив житель Тернополя після того, як поспілкувався з невідомими хлопцями.

Потерпілий розповів, що 21 березня на територію його приватного будинку зайшло двоє невідомих молодих людей. Один з них почав спілкуватися з господарем, а де був інший – не відомо.

Лише після того, як хлопці пішли, власник будинку виявив зникнення коштів. Про це він повідомив на лінію “102″. Вже у ході перевірки стало відомо, що другий гість непомітно зайшов у будинок та витягнув з гаманця всі гроші.

Чоловік описав підозрюваних. Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку Тернополя встановили особу підозрюваних і їхнє місцеперебування.

Як з’ясувалося, злодій – житель Закарпатської області, 2006 року. Він разом з мамою вже близько чотирьох років живе в районі сміттєзвалища. У скоєному юнак зізнався.  Вирішується питання про притягнення  його до відповідальності згідно статті 185 частина 3 ККУ. Триває слідство.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *