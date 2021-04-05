Нові способи заробітків вигадують шахраї

Шістсот п’ятнадцять гривень втратила жителька Чортківщини, повіривши невідомим. В одній із соцмереж двадцятишестирічна жінка отримала повідомлення про те, що вона виграла одну із останніх моделей дороговартісного телефону.

Невідомі в приватних повідомленнях пояснили, що її сторінка брала участь в розіграші призів. Аби отримати подарунок, потрібно оплатити вартість доставки. Після отримання телефону гроші організатори неіснуючої акції обіцяли повернути.

Погодившись з такими умовами. жінка на вказаний рахунок перекинула 615 гривень. Проте приз не надходив, а на повідомлення ніхто не відповідав. За допомогою потерпіла звернулася до поліції. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 ККУ – шахрайство.