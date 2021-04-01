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В Тернополі батько завдав ножове поранення сину

Категорія: Кримінал

3cf85778c3204b1fae9d7672fa1542f7_201708040155-e1571732036714Поранення ножем в шию завдав житель Тернополя своєму сорокатрирічному синові. Про інцидент поліцію 31 березня близько 20:30 поінформував лікар екстреної медичної допомоги.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що родичі розпивали спиртні напої.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт і батько, схопивши ніж, вдарив ним сина. Сварка відбувалася на очах мами потерпілого. Вона й викликала швидку. Чоловіка з проникаючим пораненням госпіталізували в реанімаційне відділення.

На місці злочину працювали працівники поліції. Підозрюваного, 1955 року народження, затримали згідно статті 208 КПК.

Йому інкримінують дві статті кримінального кодексу України: статтю 15 – Замах на злочин та статтю 115 ККУ – умисне вбивство.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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