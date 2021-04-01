Двом працівникам, причетним до вибуху газу і травмуванню дітей, оголосили підозру

Підозру згідно статті 272 частина 2 ККУ оголосили працівникам державного газового підприємства. Двом робітникам слідчі інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Виконавці мали під’єднати адміністративний будинок Угринівської сільської ради до газорозподільного механізму і запустити на його об’єкт газ.

За попередньою інформацією, під час підключення до нового газопроводу, підозрювані порушили правила, не перевірили обладнання та тиск газу й не встановили відповідних заглушок.

Згідно норм, вони мали підключити усе обладнання і перевірити спеціальним приладом чи ніде нема витоку газу. Проте цього не зробили.

Таке порушення призвело до того, що тиск газу зростав і почав виходити назовні, утворюючи вибухонебезпечну концентрацію.

За деякий час газ вибухнув, зірвавши дах будівлі. Після цього розпочалася пожежа.

Нещастя трапилося 3 січня 2020 року близько 17.40. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час проводили репетицію виступу різдвяного вертепу в клубі.

Діти до цього часу лікуються та проходять реабілітацію.

Слідчі продовжують вивчати деталі справи. Коли усі докази будуть зібрані, провадження скерують до суду.