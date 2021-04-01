Аферист представився працівником Кіберполіції та викрав кошти в тернополянки

Мешканка Тернополя втратила всі свої заощадження, повіривши невідомому, який у телефонній розмові представився працівником поліції.

До правоохоронців із заявою про шахрайство звернулась 35-річна жінка. Вона розповіла, що стала жертвою мобільного афериста.

До потерпілої зателефонував невідомий. Зловмисник назвав її ім’я та спитав чи підтверджує вона покупку мобільного телефону вартістю 22 тисячі гривень на одному з інтернет-сайтів. Шокована жінка заперечила такий факт, а тоді аферист почав «діяти».

- Він представився працівником кіберполіції, – розповіла жертва афери. – Запевнив, що мені надзвичайно пощастило, бо служба безпеки банку миттєво зреагувала на незаконний доступ до моєї картки і передала дані поліцейським. Тож, тепер слід негайно зняти кошти з рахунку.

Додзвонювач назвав залишок на картці, переконливо просив не розривати телефонний зв’язок, бо розмова записується та терміново йти й знімати готівку в банкоматі.

Тернополянка виконала усі умови. Тоді пройдисвіт наказав знайти термінал та за декілька операцій перевести кошти на інший картковий рахунок, мовляв це рахунок страхової компанії банку, яка згодом поверне їх назад. Жінка виконала вказівки псевдополіцейського і втратила кредитні гроші.

Згодом вона зрозуміла, що її обдурили та звернулась за допомогою до поліції. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Працівники поліції застерігають громадян бути вкрай обережними з подібними співрозмовниками.

Аби не стати жертвою аферистів, не поспішайте виконувати умови незнайомців. пам’ятайте, що шахрай може прикинутися ким завгодно. Якщо вам телефонують з різних установ та просять надіслати пароль або інші карткові дані, перевести кошти на інший рахунок чи мобільні номери, не робіть цього, поки самі не зв’яжетесь із банком і не переконаєтесь, що це не спроба шахрайства.