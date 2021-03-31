Співпраця у вихованні справжніх нащадків козацького роду

У день народження Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області підписало меморандум про співпрацю.

Начальник управління полковник Служби Едуард Кольцов та начальник коледжу полковник Вадим Ластовицький у рамках співробітництва домовилися про реалізацію спільних заходів та практичних кроків реалізації пріоритетних завдань.

- Така співпраця сприятиме розвитку нових напрямів діяльності та відкриє можливості для курсантів коледжу у виборі майбутньої професії, – відмітив начальник коледжу.

В ході зустрічі була проведена коротка екскурсія освітнім закладом, а також Едуард Кольцов у книзі почесних гостей побажав навчальному закладу процвітання та успіхів у вихованні справжніх нащадків козацького роду.