Любителя дармової їжі піймали працівники поліції охорони

Інцидент трапився в одному із закладів громадського харчування Тернополя. Чоловік повечеряв на суму більше як тисяча гривень, але замість того, аби розрахуватися почав тікати. Власники закладу харчування повідомили про дану подію на лінію «102».

На місце події прибув наряд реагування Управління поліції охорони та одразу розпочав комплекс оперативно-розшукових заходів. Отримавши прикмети зловмисника, поліцейські охорони виїхали обстежувати прилеглу територію, куди, за словами заявника, попрямував чоловік.

Піймали чоловіка в парковій зоні, де той зупинився, аби покурити. Підозрюваним виявився місцевий мешканець, 1997 року народження. При поверхневій перевірці у нього виявили згорток із невідомою кристалічною речовиною.

Для встановлення повних обставин викликали слідчо-оперативну групу. Речові докази відправили на дослідження, а зловмисника до Тернопільського відділу поліції.