Поліцейські розшукують зловмисниць, які викрали з помешкання пенсіонерки зі Зборівщини 35 тисяч гривень

У вчиненні крадіжки співробітники Зборівського відділення поліції підозрюють трьох жінок ромської зовнішності. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину.

Жертвою крадіїв стала 83-річна жителька одного із сіл Зборівської громади. Подія трапилася у понеділок, 29 березня, близько 10 години.

Як встановили поліцейські, зловмисниці скористалися тим, що вхідні двері будинку були незачиненими. Пенсіонерка в цей час поралася по господарству та не помітила, як на подвір’я зайшли три незнайомки ромської зовнішності. Побачила їх, коли вони вже виходили з її оселі. Останні почали розповідати, що скуповують горіхи, пір’я та поспішили зникнути.

Зайшовши до будинку, пенсіонерка кинулася до сховку з грошима. Проте там було порожньо – зникло 35 тисяч гривень.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розшукують зловмисниць, а також звертаються до краян застерегти своїх самотніх літніх родичів від подібних випадків.

Накажіть їм зачиняти вхідні двері, навіть, коли пораються по господарству. Не залишати ключі від домівок у легкодоступних місцях – під килимком, на підвіконні, чи ще де-небудь.