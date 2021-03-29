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Оперативники розшукали тернополянина, котрий, обікравши колишню співмешканку, втік

Категорія: Кримінал

kradigkaЗловмисник викрав у жінки значну суму грошей та після цього зник. Його місцеперебування  встановили оперативники Тернопільського районного управління поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників тернопільської  поліції від громадянки Польщі. У неї викрали 5 тисяч злотих та 10 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що жінка останнім часом проживає у Тернополі. Гроші викрали з її помешкання, яке вона винаймала. У протиправному заявниця запідозрила чоловіка, з котрим раніше проживала. Останній зник та на зв’язок не виходив.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили місцезнаходження чоловіка. Той зізнався у протиправному. Гроші встиг витратити.

Зловмисником виявився 33-річний житель Тернополя. Він вже неодноразово був судимий за майнові злочини.

Чоловік скористався тим, що мав ключі від вхідних дверей орендованого помешкання. Коли жінки не було вдома, зайшов і викрав звідти гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина поліцейські  кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.

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