Оперативники розшукали тернополянина, котрий, обікравши колишню співмешканку, втік

Зловмисник викрав у жінки значну суму грошей та після цього зник. Його місцеперебування встановили оперативники Тернопільського районного управління поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників тернопільської поліції від громадянки Польщі. У неї викрали 5 тисяч злотих та 10 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що жінка останнім часом проживає у Тернополі. Гроші викрали з її помешкання, яке вона винаймала. У протиправному заявниця запідозрила чоловіка, з котрим раніше проживала. Останній зник та на зв’язок не виходив.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили місцезнаходження чоловіка. Той зізнався у протиправному. Гроші встиг витратити.

Зловмисником виявився 33-річний житель Тернополя. Він вже неодноразово був судимий за майнові злочини.

Чоловік скористався тим, що мав ключі від вхідних дверей орендованого помешкання. Коли жінки не було вдома, зайшов і викрав звідти гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина поліцейські кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.