Житель Тернопільщини опинився на лаві підсудних за пропозицію неправомірної вигоди патрульним поліцейським

26-річний житель Тернопільського району намагався відкупитися від патрульних за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували правоохоронці та оголосили чоловікові підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 ККУ.

У ході досудового розслідування було встановлено, що під час чергування екіпаж патрульної поліції УПП в Тернопільській області зупинив вантажівку, яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху. За кермом перебував – 26-річний житель Тернопільського району. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Даний факт підтвердив і газоаналізатор «Драгер» – було зафіксовано 2,87 проміле алкоголю.

Аби уникнути адмінвідповідальності, нетверезий водій став пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такий вчинок. Проте той наполягав, пропонуючи 10 тисяч гривень.

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини. Зловмисникові оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 ККУ. Окрім цього за порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння щодо жителя Тернопільського району складено адмінпротоколи.

Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження, яке проходило під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, та скерували матеріали до суду.