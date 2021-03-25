Викрадений велосипед співробітники Бережанського відділу поліції повернули потерпілому

Зловмисник скористався тим, що господар залишив велосипед без нагляду та не вжив жодних заходів безпеки. Проте покористуватись краденим не встиг – поліцейські встановили його особу та вилучили речовий доказ.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Бережанського відділу поліції від 40-річного місцевого жителя. Зі слів чоловіка, у нього невідома особа викрала велосипед, який він залишив на сходовій клітці свого під’їзду.

Поліцейські оперативно відреагували на звернення потерпілого і вже через декілька годин розшукали злодія. Причетним до протиправного виявився 27-річний житель Бережан. Він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

Поліцейські вилучили у бережанця крадений велосипед та розпочали щодо нього кримінальне провадження. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Триває досудове розслідування.