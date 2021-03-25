Правоохоронці розшукали та повернули крадену корову господарям

Впродовж тижня працівники відділення поліції №3 Гусятина розшукували чоловіка, причетного до крадіжки великої рогатої худоби.

До правоохоронців звернулися жителі села Волиця і повідомили про те, що в ніч з 17 на 18 березня до них на територію зайшов невідомий та вивів з сараю корову. Про злочин дізналися потерпілі лише вранці, оскільки собаки не було і ніхто нічого не чув.

Збитки селяни оцінили в 18 тисяч гривень.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група та кінологи. Правоохоронці здійснювали подворовий обхід сусідів, опрацьовували відео з камер спостереження. Оперативникам вдалося встановити, що крадій після того, як довів корову до дороги, завантажив її в причеп автомобіля і поїхав в напрямку Хмельницької області. Там він продав крадену тварину.

Корову господарям поліцейські повернули через тиждень після злочину і тепер встановлюють місцеперебування злодія. Підозрюваний – раніше судимий житель Чортківського району, 1970 року народження. Чоловікові доведеться відповідати перед законом згідно статті 185 частини 3 ККУ.