Дактилоскопічні дослідження – надійні «помічники» у розкритті та розслідуванні злочинів

За відбитками пальців рук, залишеними на місці події, можна ідентифікувати людину. Даний метод носить назву «дактилоскопія» і широко використовується під час розслідування кримінальних правопорушень та розшуку зловмисників.

Ретельним вивченням слідів папілярних узорів пальців, долонь рук та ступнів ніг людини займаються судові експерти сектору дактилоскопічних досліджень та обліків Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

- Сліди папілярних узорів за своїм криміналістичним значенням займають перше місце в групі слідів – відображень, тому що вони частіше від інших зустрічаються в слідчій практиці і дозволяють найефективніше організувати пошук та викриття злочинців, – розповідає завідувач сектору дактилоскопічних досліджень Олександр Купельський.

Папілярні узори мають індивідуальний малюнок, зберігаються протягом всього життя людини та відновлюються у разі їх пошкодження. Виявлені на місці події сліди є суттєвими доказами під час проведення досудового розслідування. Факт знаходження особи в місці виявлення сліду підтверджують судові експерти-дактилоскопісти результатами дактилоскопічного дослідження.

- На дослідження експертам надходять різноманітні об’єкти, на яких можуть знаходитися сліди папілярних узорів: скляні, полімерні пляшки, поліетиленові пакети, шприци, гільзи, аркуші паперу тощо. Також досліджують додатки до протоколів оглядів місця події зі слідами папілярних узорів, які вилучені на місці події спеціалістами-криміналістами.

У лабораторних умовах фахівці сектору мають можливість виявити і зафіксувати сліди папілярних узорів за допомогою сучасної техніки і обладнання та ідентифікувати конкретну особу, яка їх залишила. В своїй роботі використовують різні засоби: від найпростіших (дактилоскопічних порошків) до складних (хімічних реактивів).

- Для виявлення слідів папілярних узорів на пляшках застосовуємо магнітний дактилоскопічний порошок, а на папері чи картоні використовуємо розчин нінгідрину в ацетоні, – розповідає головний судовий експерт сектору дактилоскопічних досліджень Віктор Ратнюк.

Кожне дактилоскопічне дослідження – це копітка та об’ємна робота задля отримання якомога точнішої інформації, яка в подальшому стане вагомим «помічником» оперативних працівників, дізнавачів і слідчих у розкритті злочинів.