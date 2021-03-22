Поліцейські застерігають: замикайте вхідні двері та не залишайте ключі у легкодоступних місцях

Жертвою злодіїв став пенсіонер з Тернополя. Допоки чоловік порався по господарству, в його незачиненому будинку побували злодії. В результаті зі сховку зникло 11 500 гривень.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції у неділю, 21 березня, близько 11 години від 88-річного пенсіонера. З його будинку невідомі викрали гроші.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілий проживає у приватному секторі. Пенсіонер вранці порався біля хати, не замкнувши вхідних дверей будинку. Згодом помітив біля свого подвір’я двох незнайомих молодиків. Останні сказали, що купують металобрухт і поспішили зникнути.

Зайшовши до будинку, господар виявив зникнення своїх заощаджень та зателефонував до поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину та вкотре звертаються до краян пильнувати за своїм майном. Зачиняйте вхідні двері, навіть, коли пораєтеся по господарству та не залишайте ключі від домівок у легкодоступних місцях – під килимком, на підвіконні, чи ще де-небудь.

Про незнайомців, які завітали до вашого населеного пункту та пропонують будь-які послуги, товар варто негайно повідомити поліцейським, дільничному офіцеру чи сільському голові. Працівники поліції виїдуть на місце події а перевірять інформацію.