Оперативники розшукали шахрайок, котрі видурили у родини з Кременеччини 20 тисяч гривень

Зняття поробів для однієї із родини, яка проживає в Кременецькому районі, обернулося втратою 20 тисяч гривень. Оперативно розкрити злочин та вийти на слід зловмисниць вдалося співробітникам районного відділу поліції.

Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників кременецької поліції від жительки одного із сіл. Дві невідомі жінки, зайшовши до її помешкання, шляхом обману заволоділи грошима. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, потерпілі – подружжя пенсіонерів та їхня донька. Вранці до них на подвір’я прийшли дві жінки під приводом купити горіхи та квасолю. Чоловік в цей час порався по господарству, тож незнайомки спілкувалися з господинею. Почали лякати, що на її родину накладено страшні прокляття. Аби їх позбутися, запропонували виконати певний ритуал.

У цей час вдома також перебувала донька пенсіонерів. Вона разом з матір’ю повірили незнайомкам та погодилися на їхню пропозицію зняти прокляття. Зловмисниці напросилися до помешкання та говорили настільки переконливо, що жінки виконали усі їхні вказівки. Аферистки розіграли цілий спектакль із викачуванням яєць та мертвою ящіркою. А потім винесли вердикт – усе зло в грошах. Донька пенсіонерів принесла кошти. Пройдисвітки «почаклували» над ними і заховали під матрац.

Господаря ж помешкання, котрий згодом прийшов, одна зі зловмисниць відправила принести землю та до хати не пускала, відволікаючи розмовами.

Після завершення ритуалу лиходійки пішли з будинку, а господині кинулися до грошей і не дорахувалися 20 тисяч гривень.

Поліцейські зясували, що зловмисниці пересувались на автомобілі синього кольору марки «ВАЗ-2103». В ході розшукових заходів оперативники встановили їх місцезнаходження. Причетними до шахрайства виявилися двоє мешканок Сумської області. Їх доправили до районного відділу поліції для документування.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисниць слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 190 ККУ – шахрайство.

Поліцейські перевіряють мешканок Сумщини на причетність до вчинення аналогічних злочинів, а також просять зголоситися тих, хто потерпів від їхньої протиправної діяльності. Контактні телефони: 067-208-02-23 або 102.