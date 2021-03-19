У жительки Тернопільського району після спілкування з незнайомцем з платіжної картки зникло 43 тисячі гривень

У шахрайську пастку потрапила 55-річна жителька Тернопільського району. До жінки зателефонували нібито із банку та повідомили, що допоможуть їй зменшити відсоток по кредиту. Потерпіла повірила та виконала усі вказівки незнайомця.

Як встановили поліцейські, жінка повідомила зловмиснику код з смс-повідомлення, яке надійшло їй на телефон. Після цього, перевіривши стан рахунку, виявила, що з картки зникли усі гроші – 43 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають заходи щодо розкриття злочину. Жителям області поліцейські радять проявляти пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями. Будь-які операції, пов’язані з банківськими картками, здійснювати особисто в фінансовій установі.

Не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку. Тримайте в секреті: три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів; паролі в інтернет-банкінг; кодове слово банку.

Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.