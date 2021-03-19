На Чортківщині чоловік обкрадав односельчан

Про проникнення до житла сторонньої особи на лінію “102″ повідомив житель одного із сіл Чортківського району. Потерпілий розповів, що злочин трапився 18 березня з 8:00 по 16:30. Саме в цей час в будинку нікого не було.

Коли ж господарі повернулися, то зрозуміли, що в помешканні хтось був.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді стало відомо, що до будинку невідомий проник, пошкодивши двері на горищі, і спустився в кімнати. Звідти взяв машинку для стрижки та парфуми. Суму збитків потерпілі оцінили майже в 5 тисяч гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами оперативники встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий сусід потерпілих, 1976 року народження. Його уже неодноразово притягували до відповідальності за майнові злочини. Як з’ясувалося, це вже третя крадіжка з помешкань односельчан. Продати чуже майно він не встиг. Правоохоронці усе вилучили.

Вирішується питання про внесення усіх фактів в ЄРДР згідно статті 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів.