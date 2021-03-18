Три смерті від отруєння газом зареєстрували правоохоронці за добу на Тернопільщині

Отруєння чадним газом – причина трьох смертей за минулу добу. Дані факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

О восьмій ранку 17 березня на лінію “102″ надійшло повідомлення від старости одного із сіл Борщівського району. Чоловік повідомив, що виявив тіло місцевого жителя, 1963 року народження. Після огляду експерту стало відомо, що загиблий курив у ліжку.

В результаті цього загорілися речі і потерпілий отримав опіки тіла та отруївся чадним газом. Слідів насильницької смерті фахівці не виявили.

Того ж вечора через отруєння чадним газом загинуло ще двоє жителів Тернопільського району. Потерпілі – 1961 та 1947 року народження. Тіла односельчан у власному житлі виявили сусіди.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

З метою уникнення небезпеки отруєння чадним газом правоохоронці звертаються до населення області з проханням дотримуватися в побуті наступних порад:

- ні в якому разі не використовувати несправні опалювальні печі;

- суворо дотримуватися правил користування пічним опаленням;

- щільно зачиняти дверцята печей і максимально відкривати заслінки димоходів, не закривати зазначені заслінки до повного згоряння палива;

-під час використання опалювальних приладів по можливості відчиняти вікна або кватирки;

- в жодному разі не використовувати з метою обігріву приміщень побутові плити для приготування їжі;

- не використовувати при недостатній тязі газові конвектори;

- не заводити двигуни автомобільної техніки при зачинених воротах гаражів або боксів;

- забезпечити обладнання гаражів і бокси газовідводами;

- по можливості тривалий час не перебувати та не спати у салонах (кабінах) автотехніки з працюючими двигунами.

Будьте уважні з опалювальними приладами, автотехнікою, бережіть своє життя і життя ваших рідних!