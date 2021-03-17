Крадіжку електрокабелю з аераційнoгo фoнтана, розташованого в парку «Шевченка», що в обласному центрі, розкрили співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. Пильність тернополян допомогла поліцейським розшукати зловмисника.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції наприкінці лютого від представника комунального підприємства. Невідома особа вночі викрала понад 1300 метрів кабелю електроживлення насосного обладнання та освітлення аераційного фонтану.

Поліцейські обстежили місце події та встановили, що провід був захoваний у пoліпрoпиленoву трубу, яку злoвмисник рoзрізав. Момент вчинення злочину зафіксувала камера відеоспостереження.

Як розповів старший оперуповноважений карного розшуку Тернопільського районного управління поліції Євген Оконський, у ході проведення розшукових заходів оперативники встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився раніше неодноразово судимий мешканець Тернопільського району.

Зловмисника помітили люди, коли він спалював кабель у лісосмузі, та зателефонували на лінію 102. Поліцейські виїхали на місце події, де виявили незнайомця з декількома мотками дротів. Під час встановлення обставин і з’ясувалося, що чоловік викрав кабель із аераційного фонтану в центрі Тернополя.

За словами зловмисника, того вечора він приїхав до обласного центру, аби зустрітися із знайомим. Прогулюючись у парку, помітив кабель і вирішив його викрасти, аби підзаробити.

Навики роботи з електрообладнанням у чоловіка були – раніше працював електриком. Крадений дріт заховав неподалік. До сховку навідувався декілька разів. Частину кабелю продав на ринку, решту здав на пункт прийoму металoбрухту.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Жителю Тернопільського району інкримінують частину 1 статті 185 ККУ. Працівники поліції також перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території області.