Дві смерті за добу в одному районі зареєстрували правоохоронці на Борщівщині

Два виїзди за день на повідомлення про смерть здійснили працівники відділення поліції №1 Борщова.

Шістнадцятого березня о 12:22 на лінію “102″ надійшла інформація від лікаря екстреної медичної допомоги про смерть жителя села Цигани, 1968 року народження.

Він повідомив, що в будинку родичі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Медики, які виїжджали на місце події, констатували лише смерть. Попередня причина нещастя-отруєння чадним газом. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Черговий виїзд, але уже в сусіднє село, здійснили працівники поліції того ж дня близько 19:00. Правоохоронцям зателефонував місцевий житель і повідомив, що його сусід лежить при вході у будинок, а на голові, ймовірно, кров.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, аби встановити причину смерті. На тілі слідів насильницької смерті судмедексперт не виявив.

Як стало відомо, п’ятдесятип’ятирічний потерпілий за життя хворів. В якийсь момент чоловікові стало погано і він, падаючи, вдарився головою. Проживав сам, а тому вчасно надати допомогу не було кому. Сусід знайшов його за деякий час мертвим.

Триває перевірка.