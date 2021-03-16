Житель Кременеччини в будинку зберігав небезпечний арсенал

Поліетиленовий пакет з небезпечним арсеналом під час санкціонованого обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Кременецької місцевої прокуратури, виявили та вилучили правоохоронці в жителя Почаєва.

Інформацію про те, що один із місцевих мешканців в будинку зберігає за місцем проживання небезпечні предмети поліцейським повідомили співробітники Служби безпеки України. Підозрюваний – раніше судимий за незаконний обіг зброї та інші правопорушення уродженець Вінниччини. Впродовж останніх років він живе в Почаєві.

У ході обшуку в його приватному будинку оперативники виявили та вилучили більше двохсот патронів різних калібрів, гранату РГД-5 без запалу та запал до УЗГРМ-74.

Чоловік каже, що знайшов весь арсенал на території Почаєва і забрав додому. Планував принести пакет до поліції, але часу не вистачало. Про небезпечну знахідку він неодноразово розповідав сусідам.

Вилучений арсенал правоохоронці передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Якщо фахівці підтвердять, що набої бойові, то жителю Почаєва доведеться відповідати перед законом згідно статті 263 ККУ.