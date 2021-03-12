Поліцейські розшукують чортківчанина, причетного до крадіжки талонів на пальне

Зловмисник шляхом вільного доступу викрав з магазину автозапчастин талонів на 310 літрів пального.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернувся продавець магазину автозапчастин. Зі слів заявника, 44-річний чортківчанин, перебуваючи в приміщенні торгового закладу, шляхом вільного доступу з прилавка викрав талони на 310 літрів пального. Вартість краденого - сім з половиною тисяч гривень.

Як стало відомо, зловмисник уже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів. Наразі поліцейські розшукують крадія, адже за місцем проживання він відсутній.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.