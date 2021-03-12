Оперативники Тернополя затримали зловмисників, які пограбували двох львів’ян

Грабіж, поєднаний з насильством та розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, слідчі Тернопільщини інкримінують двом жителям обласного центру, 1982 року та 1986 років народження.

За словами заступника начальника Тернопільського райуправління поліції Сергія Гатанюка, в ніч з 10 на 11 березня чоловіки пограбували двох жителів сусідньої області. У ході слідства стало відомо, що один з зловмисників здав на добу кімнату двом музикантам зі Львова.

Поки один із гостей спав, інший з господарем вживав спиртні напої. За кілька годин вони пішли до магазину і там зустріли ще одного чоловіка. Додому повернулися вже троє.

В якийсь момент господар помешкання схопив ніж та накинувся на гостей. Він разом з товаришем зв’язав львів’ян, аби вони не чинили опору, та почав вимагати гроші й вивідувати паролі до банківської картки.

Отримавши необхідні дані, підозрювані зняли з електронного гаманця близько трьох тисяч гривень.

Далі нападники змусили львів’ян гітару та дороговартісний мобільний телефон здати до ломбарду, а гроші віддати їм. Забрали злодії і інші цінні речі жертв.

Отримані кошти зловмисники розділили між собою. Один з нападників, забравши свою частину грошей, пішов додому. А господар помешкання змушував львів’ян впродовж дня ходити з ним. Чоловік погрожував своїм жертвам розправою.

Зайшовши в один з магазинів, у злодія виник конфлікт з консультантом. І саме в цей момент один з заручників повідомив працівниці торгового закладу, що їх силою утримують в неволі. Представники магазину викликали поліцію і зловмисника разом з потерпілими доправили до райуправління поліції.

Вже у відділку нападник у всьому зізнався і розповів про спільника. Проведеними слідчо-розшуковими заходами працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів встановили місцеперебування чоловіка. У ході перевірки з’ясувалося, що тієї ж ночі один з підозрюваних близько 3:00, погрожуючи насильством, викрав у місцевого жителя телефон та втік.

Чоловіків затримали згідно статті 208 КПК. Їм оголосили підозру та обрали міру запобіжного заходу. Усе відбувалося під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до аналогічних правопорушень. Відомо, що обидва нападники уже відбували покарання за майнові злочини.