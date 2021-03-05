Серійного крадія затримали працівника Кременецького райвідділу поліції

Викрадення приватного майна інкримінують працівники Кременецького райвідділу поліції жителю одного із сіл. Наразі правоохоронці довели причетність чоловіка до п’яти крадіжок.

Підозрюваний, 1988 року народження, розлучився з дружиною, постійного місця проживання немає. На прожиття заробляв крадіжками. Брав усе, що потрапляло під руки: обладнання з приватних домогосподарств, телефони та інші речі. Останню крадіжку чоловік вчинив четвертого березня.

Потерпілий повідомив, що з моторного відсіку незачиненого авто ВАЗ-2106, який стояв припаркований на території приватного товариства, невідомий викрав акумуляторну батарею “Топла-60″.

Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного. Він у скоєному зізнався. Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК і інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ. Перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів.