Жінка, яку побив співмешканець через ревнощі, померла

Два дні медики боролися за життя жінки, яка потрапила до них у важкому стані 28 лютого. Тілесні ушкодження їй завдав співмешканець.

Чоловік “виховував” подругу кулаками, а коли вона зомліла, то викликав швидку. Її в комі та з церебральною гематомою голови бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

Дебошира 1 березня затримали згідно статті 208 КПК України. Тоді йому інкримінували частину 1 статті 121 ККУ. Проте другого березня сорокаоднорічна жінка померла і тепер затриманому доведеться відповідати перед законом умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Санкція статті карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.