Нещасний випадок трапився з чоловіком на Чортківщині

Про смерть чоловіка на лінію “102″ повідомив фельдшер бригади швидкої екстреної медичної допомоги. Лікарів до непритомного батька 2 березня викликала жителька району.

Проте медики констатували лише смерть шістдесятидев’ятирічного потерпілого.

За словами родичів, чоловік останнім часом зловживав алкоголем. У день нещастя він, спускаючись в погріб, впав та вдарився головою об одвірок.

Після цього прийшов до своєї кімнати й втратив свідомість. Донька викликала швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.

Даний факт поліцейські внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.