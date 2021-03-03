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Нещасний випадок трапився з чоловіком на Чортківщині

Категорія: Кримінал

upalvpogreb_5ef45c2a0140aПро смерть чоловіка на лінію “102″ повідомив фельдшер бригади швидкої екстреної медичної допомоги. Лікарів до непритомного батька 2 березня викликала жителька району.

Проте медики констатували лише смерть шістдесятидев’ятирічного потерпілого.

За словами родичів, чоловік останнім часом зловживав алкоголем. У день нещастя він, спускаючись в погріб, впав та вдарився головою об одвірок.

Після цього прийшов до своєї кімнати й втратив свідомість. Донька викликала швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.

Даний факт поліцейські внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

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