Справу сутенерши, яка організувала незаконний бізнес у Тернополі, слідчі скерували до суду

Сутенерство, вчинене щодо кількох осіб повторно інкримінують оперативники Тернополя уродженці Дніпропетровської області. Працівники поліції довели причетність підозрюваної до більш як 35 фактів втягнення у заняття проституцією.

За словами начальника відділу БЗПТЛ Олександра Буняка, незаконний бізнес жінка розпочала з метою власного збагачення та заради стабільного джерела доходу. Працювати повією сама не хотіла, а тому знайшла через оголошення чотирьох дівчат, які погодилися надавати сексуальні послуги за гроші і ділитися своїм заробітком з організаторкою.

Клієнтів сутенерша шукала через інтернет-мережу, де розмістила оголошення про обслуговування на території Тернополя. Клієнтів дівчата приймали на орендованих квартирах. Працювали вахтовим методом.

Підозрювану раніше притягували до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин в Запоріжжі. Проте тоді вона відбулася умовним терміном покарання. Тепер жінка відповідатиме у суді згідно частини 2 статті 303 ККУ.